Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schnupperpraktikum beim Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Mit großem Interesse haben am Montagmorgen 31 interessierte Schülerinnen und Schüler ihr Schnupperpraktikum bei der Polizei Rheinland-Pfalz gestartet. Die gesamte Woche steht für die Schülerinnen und Schüler im Zeichen, die Polizei als vielfältigen, abwechslungsreichen und aufregenden Arbeitgeber kennenzulernen. Hierbei durchlaufen sie verschiedenste Organisationen der Polizei Rheinland-Pfalz und erhalten unter anderem Einblicke in die Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei, die vielfältigen technischen Einsatzmittel des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie den Ablauf verschiedener Einsatz und Schießtrainings. Darüber hinaus bekommen die Berufsinteressierten auch Einblicke in den Ablauf des Studiums, den Alltag als Polizistin oder Polizist und die im späteren Verlauf möglichen Aus- und Fortbildungen. Schon in den ersten Tagen des Schnupperpraktikums führte die entsprechende Vielfalt wiederholt zu staunenden Blicken bei den jungen Menschen. Aktuell können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Besuch einer Polizeidienststelle des Polizeipräsidiums Westpfalz in kleinen Gruppen erfahrenen Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen über die Schulter schauen und ihre individuellen Fragen stellen. Die Praktikumswoche endet am Freitag mit weiteren Blicken hinter die Kulissen verschiedener Abteilungen sowie zum Abschluss mit einem sogenannten "Hidden Game", bei dem die Praktikantinnen und Praktikanten selbst in die Rolle von Ermittlern schlüpfen und einen (fiktiven) Fall lösen können. Solltet ihr euch ebenfalls für die Möglichkeit eines solchen Praktikums interessieren, schreibt uns gerne eine E-Mail an ppwestpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de, oder besucht unsere Internetseite unter www.polizei.rlp.de/karriere/Praktika |cpe

