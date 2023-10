Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Für Aufregung sorgte am Dienstagmittag ein 33-jähriger Mann in Kaiserslautern. Dieser randalierte zunächst so stark in einer Wohneinrichtung, dass die Polizei verständigt wurde. Da der Mann auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht zu beruhigen war, sollte er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Hierbei griff er die Polizisten an und bespuckte sie. Er musste deshalb fixiert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den 33-Jährigen eingeleitet. |cpe

