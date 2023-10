Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Waffen und Betäubungsmittel aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Fündig wurde die Polizei Kaiserslautern am Dienstagmorgen bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Innenstadt. Der 24-jährige Mann bewahrte in seiner Wohnung diverse Betäubungsmittel, Bargeld und Waffen auf. Durch die zuständige Richterin des Amtsgerichtes wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen und dieser in die nächstgelegene Justizvollzuganstalt verbracht. | cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell