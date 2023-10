Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug gestreift und geflüchtet. Zeugen gesucht!

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) im Bereich der Straße Busenhübel 33 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW (Toyota Avensis) in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der bisher unbekannte Verursacher streifte hierbei den abgestellten PKW über die gesamte Fahrerseite und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit. Anhand der Spurenlage vor Ort dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen silberfarbenen Ford Transit handeln. Dieser ist vermutlich ebenfalls an der Fahrerseite sichtbar beschädigt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell