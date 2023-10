Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots)

Opfer eines Diebstahles wurde am Montagabend um 20:05 Uhr eine 61-jährige Dame aus Kaiserlautern. Die Frau hatte in einem Lebensmittelmarkt im Gersweilerweg ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgestellt. Nach dem Einkauf vergaß sie die Tasche. Als es ihr nach wenigen Minuten wieder einfiel und sie zu ihrem Einkaufwagen zurückkehrte, stellte sie einen Mann beim Durchwühlen ihrer Tasche fest. Sie sprach ihn an und dieser entfernte sich unmittelbar von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Bei der Nachschau stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse und ihr Mobiltelefon entwendet wurden. Der Täter wurde von der Geschädigten wie folgt beschrieben: Zirka 40-50 Jahre alt, mittellange graue Haare, Drei-Tage-Bart, ein olivgrünes Oberteil und beige Hosen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cpe

