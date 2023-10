Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche mit Feuerwerkskörpern beworfen

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend kam es im Bereich des Fackelrondells in Kaiserlautern zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden durch eine bisher unbekannte Person mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der unbekannte Werfer entfernte sich im Anschluss fußläufig in Richtung Innenstadt. Er wurde von den Zeugen als 15 bis 20 Jahre alt, dunkles/gelocktes Haar und dunkel bekleidet beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |cpe

