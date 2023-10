Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen, Unterschlagung und ein Haftbefehl

Kaiserslautern (ots)

Ein Hinweis auf zwei männliche Personen in einem Treppenhaus in der Innenstadt hat am Donnerstagmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten räumten die zwei Männer aus dem Landkreis Kaiserlautern ein, soeben Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Einer der beiden Männer führte auch einen bereits zur Fahndung ausgeschriebenen Führerschein einer ihm unbekannten Person mit. Er gab an, diesen gefunden zu haben. Der Führerschein wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachts einer Unterschlagung eingeleitet. Bei der weiteren Überprüfung der beiden Personen konnte zudem festgestellt werden, dass einer der beiden Männer noch einen offenen Haftbefehl hatte. Da der 43-Jährige nicht zahlungsfähig war, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht. |cpe

