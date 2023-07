Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerverletzter Motorradfahrer

Eppenbrunn (ots)

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 14.20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad Yamaha als Erster einer Motorradgruppe die Landesstraße 478 aus Richtung Eppenbrunn kommend in Fahrtrichtung Fischbach. Nach einer Rechtskurve kam er auf gerader Strecke aus noch unbekannten Gründen immer weiter nach rechts und gelangte auf den Grünstreifen. In der Folge prallte das Krad gegen einen in der Bö-schung befindlichen Felsbrocken, woraufhin sich Fahrzeug und Fahrer überschlugen und auf der Fahrbahn zum Liegen kamen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 6000.- Euro belaufen. /pidn

