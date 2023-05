Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall verursacht und über rote Ampel geflüchtet

Waldmohr (ots)

Am Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, wollte eine Fahrerin mit ihrem PKW in der Weiherstraße, kurz vor der Ampelanlage, nach links in ein Grundstück abbiegen. In diesem Moment überholte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Abbiegerin und touchierte hierbei deren vorderen linken Kotflügel. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und fuhr im Anschluss an zwei dort, aufgrund der roten Ampel, stehenden PKWs vorbei über die rote Lichtzeichenanlage und flüchtete. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen braunen VW Bus (Modell T5 oder T4) mit HOM-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird auf Mitte 30 Jahre geschätzt. Die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter der Tel. 06373 8220 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell