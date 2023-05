Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Unfallaufnahme ergeben sich Hinweise auf Drogenkonsum

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Unfallverursacher muss mit zur Blutentnahme. Am Dienstagnachmittag hielt ein 22-Jähriger PKW-Fahrer verkehrsbedingt an einer Steigung an. Beim Versuch wieder anzufahren rollte er rückwärts gegen einen geparkten PKW. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, welche den Verdacht auf die Einnahme von Drogen zuließen. Zur Klärung einer möglichen Beeinflussung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. |pilek

