Petersberg (ots) - In der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023 wurde in Petersberg in der Hauptstraße ein geparkter Pkw vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. An dem geparkten weißen Hyundai entstand ein Schaden von etwa 1000EUR. Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizei Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270. |piwfb Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle Telefon: 06331-520-0 ...

