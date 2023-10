POL-PPWP: Ladendiebstahl durch Jugendliche

Kreis Kaiserslautern (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kam es in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) im Bereich der Straße Busenhübel 33 zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW (Toyota Avensis) in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der bisher unbekannte Verursacher streifte hierbei den abgestellten PKW über die gesamte Fahrerseite und entfernte sich dann von ...

