POL-FR: Freiburg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Schwimmbadstraße

FREIBURG STADT

Am Montagvormittag, 16.10.2023, zwischen 11:30 Uhr und 12.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Schule in der Schwimmbadstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter BMW touchiert wurde. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ im Anschluss eine Notiz mit einer unvollständigen Erreichbarkeit auf der Windschutzscheibe des Geschädigten und verließ die Unfallstelle, ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0761/ 882-3100)

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es als Unfallverursacher nicht ausreichend ist, einen Zettel an der Windschutzscheibe zu hinterlassen, um der Pflicht der Schadensregulierung nachzukommen.

