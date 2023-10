Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Israelische Flagge beschmutzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 14.10.2023, und Sonntag, 15.10.2023, eine Israel-Flagge verschmutzt, die an einem Haus der evangelischen Kirchengemeinde in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen angebracht war.

Sowohl die Flagge als auch die Fassade des Hauses wurden mit Eiern beworfen. Mutmaßlich steht der Vorfall in Verbindung mit einer Beobachtung eines Zeugen am Vortag. Der Zeuge hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag, 14.10.2023, gegen 22.10 Uhr im Bereich des betroffenen Gebäudes eine mit einem weißen Schal vermummte Person wahrgenommen. Die vermummte Person flüchtete, nachdem sie bemerkte, dass sie entdeckt wurde. Die Verschmutzungen an Flagge und Gebäude wurden am folgenden Tag gegen 12 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet.

Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen unter der Rufnummer 07761 934-500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell