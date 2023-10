Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried Ortsteil Wehrhalden: Unbekannte brechen mehrere Autos auf - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.10.2023 wurden gegen 04:20 Uhr in Herrischried in der Straße Lochhäuser mehrere Autos aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren insgesamt zwei Täter am Werk. An einem Pkw wurde ein Scheibe eingeschlagen, an den anderen Fahrzeugen gewaltsam eine Tür aufgebrochen. Die Autos wurden durch die Täter durchwühlt. Was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

