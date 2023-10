POL-FR: Bad Säckingen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch ins Hochrhein-Stadion

Freiburg (ots) - Am Freitag, 13.10.2023 kam es gegen 22:35 Uhr in Schweikhof in einer Unterkunft für Monteure zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Männern im Alter zwischen 25 und 50 Jahren. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die mit bis zu zwei Promille erheblich alkoholisierten Männer aus einem unbekannten Grund in Streit. Im weiteren ...

mehr