Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.10.2023 befuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem gleichaltrigen Beifahrer die A98 in Richtung Bad Säckingen. An der Einmündung B34 in Richtung Murg bog er nach bisherigem Kenntnisstand nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 22-Jährigen. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr verhindern. Die beiden 18-Jährigen sowie die 16-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell