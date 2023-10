Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall in der Friedrichstraße - hoher Sachschaden

Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte am Sonntag, 15.10.2023, gegen 17.20 Uhr, von einem Parkplatz nach links in die Friedrichstraße einzufahren. Ein von rechts kommender 23-jähriger Pkw-Fahrer hielt an um der 47-Jährigen das Einfahren zu ermöglichen. Beim Einfahren übersah die 47 einen von links kommenden 30-jährigen Pkw-Fahrer. Der 30-Jährige kollidierte seitlich mit dem Pkw der 47-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw der 47-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen den wartenden Pkw des 23-Jährigen. Ein 12-jähriger Mitfahrer bei der 47-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein bei dem 30-Jährigen durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt.

