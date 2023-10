POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Verkehrsunfall in Rettungsgasse - ein verletzter Motorradfahrer

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 15.10.2023, gegen 17.00 Uhr, brannte auf der Autobahn A 5 ein Pkw komplett aus. Der 30 Jahre alte Fahrer des Pkw befuhr die Autobahn von Freiburg kommend in Richtung Basel, als er kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen Rauch aus dem Motorraum wahrnahm. Er fuhr auf den Standstreifen und hielt an. Auf dem Standstreifen angekommen fing ...

