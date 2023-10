Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brems- mit Gaspedal verwechselt - gegen Garagentor gefahren -hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.10.2023, kurz vor 15.00 Uhr, verwechselte eine 76-jährige Pkw-Fahrerin das Brems- mit dem Gaspedal. Sie hielt in der Ötlinger Straße vor einer geschlossenen Garage an und wollte diese mittels einer Fernbedienung öffnen. Währenddessen verwechselte sie wohl die Pedale und fuhr mit dem Pkw in das Garagentor, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Durch die Wucht der Kollision wurden die Airbags im Pkw ausgelöst. Die 76-Jährige sowie ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

