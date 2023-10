Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Müllcontainer fängt Feuer

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.10.2023, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Umkirch, March und Bötzingen gegen 13:10 Uhr in die Feldbergstraße ausrücken. Gemeldet war ein Brand in einer Tiefgarage. Der Feuerwehr gelang es, einen in Brand geratenen Müllcontainer ins Freie zu ziehen und dort gänzlich abzulöschen. Die ausgelöste Sprinkleranlage hatte zuvor wohl schon Schlimmeres verhindert. Wodurch der in einem eigens dafür vorgesehenen Raum der Tiefgarage abgestellte Müllcontainer Feuer fing, ist derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen.

