POL-FR: Schluchsee: Unfallverursacher begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Löffingen] Am Mittwoch, 11.10.2023, gegen 18:45 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Güterstraße bestohlen. Die bislang unbekannte Person entnahm den Geldbeutel aus der hinteren rechten Hosentasche des Einkaufenden, während dieser an der Kasse auf das Bezahlen wartete. ...

mehr