Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt]

Am Freitag,13.10.2023, im Zeitraum 09:30 Uhr bis 15:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person zwei abgestellte Fahrzeuge im Bereich Titisee-Neustadt. Das erste Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Titisee-Neustadt. Das zweite befand sich auf einem Parkplatz in der Seestraße in Titisee. Die unbekannte Person verkratzte die Autos mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand an unterschiedlichen Stellen der Fahrzeuge.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell