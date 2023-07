Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Nordhausen (ots)

Ca. 3000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag nach einem Unfall auf dem Parkplatz des tegut Marktes an der Straße der Genossenschaften. Zwischen 18.10 und 18.30 Uhr parkte ein Audi Avant auf dem Parkplatz. Als der Nutzer zu seinem Fahrzeug kam, entdeckte er an der hinteren rechte Fahrzeugseite Beschädigungen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, Aktenzeichen 0179372, zu melden.

