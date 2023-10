POL-FR: Herbolzheim: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 14.10.2023, mussten die Freiwilligen Feuerwehren Umkirch, March und Bötzingen gegen 13:10 Uhr in die Feldbergstraße ausrücken. Gemeldet war ein Brand in einer Tiefgarage. Der Feuerwehr gelang es, einen in Brand geratenen Müllcontainer ins Freie zu ziehen und dort gänzlich abzulöschen. Die ausgelöste Sprinkleranlage hatte zuvor wohl schon Schlimmeres verhindert. Wodurch der in einem ...

