POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Vollsperrung Autobahn A 5 wegen Fahrzeugbrand

Am Sonntag, 15.10.2023, gegen 17.00 Uhr, brannte auf der Autobahn A 5 ein Pkw komplett aus. Der 30 Jahre alte Fahrer des Pkw befuhr die Autobahn von Freiburg kommend in Richtung Basel, als er kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen Rauch aus dem Motorraum wahrnahm. Er fuhr auf den Standstreifen und hielt an. Auf dem Standstreifen angekommen fing der Pkw, aus dem Bereich des Motorraumes, an zu brennen. Beide Insassen konnten den Pkw unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Pkw brannte komplett aus und musste geborgen werden. Während den Lösch- und Aufräumarbeiten war die Autobahn komplett gesperrt. Neben der Polizei und Feuerwehr waren auch die Autobahnmeisterei sowie eine Firma zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

