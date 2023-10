Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Verkehrsunfall beim Sportplatz Liel - Pedelec-Fahrer stürzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am Freitag, 13.10.2023, vermutlich gegen 17.00 Uhr, ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec den baulich zur Fahrbahn getrennten Radweg neben der Landstraße 134 von Riedlingen kommend in Richtung Liel, als ein Pkw-Fahrer von der Landstraße in die Zufahrt zum Sportplatz in Liel abgebogen sei und dabei den Vorrang des 50-jährigen Pedelec-Fahrer missachtet habe. Der 50-Jährige habe stark bremsen müssen und kam dabei zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Zu dem Pkw, welcher abbog, liegen hier keine Hinweise vor. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Sturz des Pedelec-Fahrers beobachteten und sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können.

