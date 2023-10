Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.10.2023, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 23.20 Uhr, hebelten Unbekannte mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten auf. Der Automat steht an der Einmündung Markgrafenstraße / Wittlinger Straße. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde ist aktuell noch nicht bekannt.

