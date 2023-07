Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Am Montagvormittag wurde ein geparktes Fahrzeug durch einen bisher unbekannten Verursacher erheblich beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in dem Teil der Kinzigstraße, welcher von der Hauptstraße auf Höhe der dortigen Apotheke abzweigt. Aufgrund der Baustellenbeschilderung in diesem Straßenteil bedürfen größere Fahrzeuge momentan beim Abbiegen eine besondere Sorgfalt. Im vorliegenden Fall dürfte ein Lkw oder Sattelzug, welcher von der Hauptstraße gekommen sein muss, den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw mit seinem Heck beim Linksabbiegen gestreift haben. An dem geschädigten weißen Pkw Mercedes entstand dabei vorne links ein Schaden von geschätzten 2.000 Euro. Zeugen oder mögliche Beteiligte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Tel.-Nr.: 07832 / 975920 in Verbindung zu setzen.

/ja

