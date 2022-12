POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kevelaer (ots) - Am Mittwoch (7. Dezember 2022) gegen 07:20 Uhr sprach ein unbekannter Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, eine 13-jährige Schülerin aus Kevelaer, die mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war, auf der Boschstraße in verdächtiger Weise an. Der Unbekannte forderte das Mädchen auf, in sein Fahrzeug zu steigen. Dies verneinte die Schülerin ...

