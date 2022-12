Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 22-jähriger sucht Transporter und wird festgenommen

Geldern (ots)

Am Dienstag (6. Dezember 2022) gegen 10:00 Uhr rief ein 50-Jähriger aus Geldern die Polizei zu einem weißen Transporter, der auf der Friedrich-Spee-Straße abgestellt war. Der Mann schilderte, dass ihm zwei E-Scooter von einem Firmengelände am Peutenweg entwendet worden seien. Diese habe er jedoch mit Ortungsgeräten ausgestattet und das Signal der Geräte komme aus dem Transporter mit bulgarischem Kennzeichen. Da vor Ort kein erreichbarer Halter oder Nutzer des Fahrzeugs ausgemacht werden konnte, ließen die eingesetzten Beamten das Fahrzeug zur Beweissicherung sicherstellen.

Am Dienstagabend erschien ein 22-jähriger Mann auf der Wache in Geldern und gab an, er nutze einen weißen Transporter, den er auf der Friedrich-Spee-Straße abgestellt habe - nun sei der Wagen weg. Offenbar nahm er an, der Transporter sei abgeschleppt oder gar gestohlen worden. Allerdings klickten dann die Handschellen: Der aus Rumänien stammende Mann wurde wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen. Bei der späteren Durchsuchung des Transporters fand man weitere E-Scooter und hochwertige Werkzeugmaschinen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Gegenstände aus dem Fahrzeug wurden sichergestellt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell