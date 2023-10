Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Hauptstraße - Beifahrerin verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.10.2023, gegen 14.50 Uhr, wurde eine 26-jährige Frau beim Aussteigen aus einem Pkw zwischen der Beifahrertür und dem Fahrzeug eingeklemmt. Die 54-jährige Fahrerin des Pkw parkte in der Hauptstraße, in Höhe eines Lebensmittelgeschäftes, am Fahrbahnrand entgegen der Fahrrichtung. Die 26-Jährige war gerade im Begriff auszusteigen und stand schon zwischen Beifahrertür und Fahrzeug, als ein unbekannter Fahrer eines Pkw mit der Beifahrertür kollidierte. Die 26-Jährige wurde kurzfristig zwischen Beifahrertür und Fahrzeug eingeklemmt. Mit dem Verdacht von schweren Verletzungen wurde die 26-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen Chevrolet, Model Captiva, handeln.

