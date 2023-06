Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Menden (ots)

Ein Motorradfahrer musste heute Nachmittag mit einem Hubschrauber ausgeflogen werden. Er fuhr gegen 14.50 Uhr auf seiner Maschine über die B515 in Richtung Lendringsen. Zeitgleich fuhr ein 74-jähriger Mendener mit seiner Mercedes A-Klasse in Richtung Menden. Laut Zeugenangaben wendete er kurz vor der Einmündung Bessemer Weg und übersah dabei den entgegenkommenden Mann auf seinem Kraftrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in die Unfallklinik Dortmund-Nord. Der Fahrer der A-Klasse sowie seine Beifahrerin (68) erlitten einen Schock. Ebenso eine hinter dem Unfallverursacher fahrende Zeugin (22). Rettungswagen brachten die Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund war bis in den späten Abend vor Ort und unterstützte die hiesigen Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme und Spurensicherung. Die Bundesstraße war bis kurz vor 23 Uhr voll gesperrt. (dill)

