Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitag, 11. August 2023, gegen 16.15 Uhr, lief eine Gelsenkirchenerin in Schalke über den Kennedyplatz in Richtung der Fußgängerampel an der Florastraße. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Mann auf einem Pedelec über den Kennedyplatz. Kurz vor der Fußgängerampel kam es zur Kollision zwischen den beiden. Die 77-Jährige fiel dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der Radfahrer sowie eine weitere Passantin halfen der Gelsenkirchenerin auf. Der Radfahrer nannte der 77-Jährigen auf ihre Nachfrage hin seine Personalien. Die vorliegenden Personalien stellten sich später als nicht korrekt heraus. Am Montag, 14. August 2023, erstattete die Gelsenkirchenerin Anzeige auf einer Polizeiwache.

Die Polizei bittet den Radfahrer sowie die Zeugin, die der Frau ebenfalls hochgeholfen hat, sich zu melden.

Der Radfahrer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine schwarze Kurzhaarfrisur, einen schwarzen Drei-Tage-Bart und trug schwarze Arbeitskleidung, die mit Gelb abgesetzt war. Er war auf einem schwarzen E-Bike unterwegs.

Zeugenhinweise bitte telefonisch an die 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell