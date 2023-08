Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Spielhalle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem versuchten Raub auf eine Spielhalle in Erle am Montagnachmittag, 14. August 2023. Ein Unbekannter hatte sich in der Cranger Straße gegen 14.10 Uhr vor eine Mitarbeiterin in einer Spielhalle hingestellt und Bargeld verlangt. Als die 65-Jährige das verweigerte, versuchte der Mann eigenständig die Kasse zu öffnen. Daraufhin setzte sich die Gelsenkirchenerin körperlich zur Wehr und machte lautstark auf sich aufmerksam. Der Tatverdächtige flüchtete umgehend und ließ ein Messer zurück. Eine Zeugin beobachtete, wie der Unbekannte über die Cranger Straße und schließlich in einen kleinen Weg in Richtung St. Barbara Kirche lief.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte einen schwarzen Schnurrbart und trug eine schwarze Kappe. Er hatte eine schwarze Fließjacke aus "Teddystoff" an, deren Kapuze er über die Mütze gezogen hatte. Außerdem trug er eine schwarze Hose.

Hinweise zum Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

