Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau entblößt sich in Öffentlichkeit und wird in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in der Altstadt hat die Polizei am Montag, 14. August 2023, ein Strafverfahren gegen eine 58-Jährige eingeleitet. Mehrere Anrufer hatten der Polizei gegen 18.35 Uhr eine Frau gemeldet, die sich mehrfach am Heinrich-König-Platz entkleidet hatte. Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten auf die Gelsenkirchenerin, die entblößt auf einer Parkbank saß. Auf Ansprache der Einsatzkräfte reagierte die Frau jedoch uneinsichtig und zunehmend aggressiv. Da sie mehrfach versuchte, sich erneut zu entkleiden, und auch ankündigte, weitere exhibitionistische Handlungen vorzunehmen, wurde die 58-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten leiteten im Anschluss ein Strafverfahren gegen die Frau ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell