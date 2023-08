Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - zweifaches Fahren unter Alkoholeinfluss

Montabaur (ots)

Am Sonntag, gegen 06:30 Uhr, wurde in der Bahnallee in Montabaur der Fahrer eines roten Kleinwagens einer allgemeinen polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn jener Maßnahme entstand der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geführt haben könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, der festgestellte Wert lag hierbei unter 1 Promille. Aufgrund von Verständigungsproblemen rief der betroffene Fahrzeugführer seine Chefin an, welche wenige Minuten später selbst zur Kontrollörtlichkeit gefahren kam. Auch in ihrer Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Auch der bei ihr gemessene Wert lag unter 1 Promille. Beide Werte an sich überschritten die zulässige 0,5 Promille-Grenze, weshalb beiden Personen die Weiterfahrt untersagt und gegen beide auch ein Ordnugnswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Neben einem Bußgeld haben die Betroffenen auch mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot zurechnen.

