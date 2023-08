POL-PDMT: schwerer Verkehrsunfall aufgrund Vorfahrtsmissachtung

Bad Ems (ots) - Am 11.08.23, 13.15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Ems zunächst ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Innenstadtbereich von Bad Ems gemeldet. Die Induktionsflamme des Herdes geriet in Brand und der Hausbewohner versuchte zunächst die Flammen selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Feuer breitete sich aus, sodass ...

