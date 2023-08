Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Einfamilienhauses droht auf weitere Gebäude auszubreiten

Bad Ems (ots)

Am 11.08.23, 13.15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Ems zunächst ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Innenstadtbereich von Bad Ems gemeldet. Die Induktionsflamme des Herdes geriet in Brand und der Hausbewohner versuchte zunächst die Flammen selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Das Feuer breitete sich aus, sodass zwischenzeitlich das komplette Wohnhaus in Brand stand. Aufgrund der nahen Bebauung droht nunmehr das Feuer auf die Nachbarhäuser überzugreifen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Ems und der umliegenden Wehren sind mit großem Kräfteeinsatz vor Ort und versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Der Innenstadtbereich von Bad Ems ist unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte großräumig abgesperrt. Zu Personenschäden kam es bisher nicht. Sobald weitere Erkenntnisse vorliegen wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell