Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer stürzt - Unfallbeteiligter gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Resse ist am Freitagvormittag, 11. August 2023, ein 65-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach einem an dem Vorfall beteiligten Autofahrer. Gegen 11.20 Uhr war der Gelsenkirchener mit seinem Roller auf der Eichstraße unterwegs. Kurz vor der kreuzenden Middelicher Straße kam ein schwarzer Mercedes aus einer dortigen Hofausfahrt und fuhr auf die Eichstraße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 65-Jährige ausweichen und stürzte in der Folge mit seinem Fahrzeug. Dabei verletzte er sich seinen Angaben nach leicht, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung. Neben Zeugen bittet die Polizei nun die Fahrerin oder den Fahrer des beteiligten Autos, sich zur Klärung des Sachverhaltes beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6230 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

