POL-GE: Schüler "testen" Tierabwehrspray - 18 Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Zwei 13 Jahre alte Schüler haben am Montagnachmittag, 14. August 2023, gegen 13.30 Uhr im Klassenraum einer Schule an der Laarstraße in Bismarck mit einem Tierabwehrspray hantiert. Einer der beiden gab dabei in einer Raumecke einen Sprühstoß ab, der sich daraufhin schnell im Klassenzimmer ausbreitete. Insgesamt klagten daraufhin 18 Personen, Mitschülerinnen und Mitschüler im Alter zwischen 12 und 14 Jahren und eine 40 Jahre alte Frau, über Atembeschwerden und Augenreizungen. Rettungskräfte versorgten die Geschädigten vor Ort. Vier der Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden, die anderen beiden verblieben stationär. Die Polizeibeamten stellten das Tierabwehrspray sicher und brachten die beiden mutmaßlich für den Vorfall verantwortlichen Schüler zur Wache, wo sie an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an.

