Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte nach Sicherheitsbremsung im Bus

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall auf der Overwegstraße in Gelsenkirchen-Schalke am Montag, 14. August 2023, um 18.45 Uhr. Nach ersten Ermittlungen hat ein weißer VW Polo mit grüner Aufschrift, vermutlich ein Fahrschulwagen, stark abgebremst. Daraufhin musste ein dahinter fahrender Bus ebenfalls stark bremsen. Eine 51 Jahre alte Frau, die in dem Bus saß, stürzte aufgrund der Sicherheitsbremsung und verletzte sich. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen und bittet die Fahrerin oder den Fahrer des VW, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

