Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach Ortsteil Schweikhof: Schlägerei unter Mitbewohnern

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.10.2023 kam es gegen 22:35 Uhr in Schweikhof in einer Unterkunft für Monteure zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen insgesamt acht Männern im Alter zwischen 25 und 50 Jahren. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die mit bis zu zwei Promille erheblich alkoholisierten Männer aus einem unbekannten Grund in Streit.

Im weiteren Verlauf schlugen die Männer aufeinander ein, wobei zwei Personen schwer verletzt wurden. Als die Polizei mit starken Kräften vor Ort eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die zwei schwer verletzten Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort und auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

