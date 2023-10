Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Hoher Sachschaden nach Unfall

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag, 14.10.2023 gegen 15:15 Uhr die L148 von Todtmoos-Au in Richtung Todtmoos. Nach bisherigem Kenntnisstand beschleunigte der Mann sein hochmotorisiertes Fahrzeug so stark, dass er die Kontrolle darüber verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 25.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf rund 2.000 Euro geschätzt.

