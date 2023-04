Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Brand in Tiefgarage

Mönchengladbach (ots)

Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge in einer Tiefgarage an der Viersener Straße am Donnerstag, 27. April, haben Brandermittler der Polizei Mönchengladbach die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach bereits in einer Pressemitteilung berichtet hat, kam es gegen 11 Uhr zu einem Brand im dritten Untergeschoss eines Parkhauses an der Viersener Straße. Insgesamt brannten dabei zwei Fahrzeuge nahezu komplett aus und ein weiteres erlitt Beschädigungen. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes sperrte die Polizei den betroffenen Bereich der Viersener Straße.

Die Ursache des Brandes ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Polizei Mönchengladbach sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

Pressemeldung der Feuerwehr Mönchengladbach: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115879/5496197

