POL-MG: Diebes-Bande in Baumarkt: Zwei Täter festgenommen - drei weitere flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Eine mutmaßlich fünfköpfige Bande soll am Mittwoch, 26. April, versucht haben, aus einem Baumarkt an der Künkelstraße in Eicken Waren zu entwenden. Die Polizei hat zwei der Tatverdächtigen nach Fluchtversuchen festgenommen, die anderen drei sind entkommen. Ein Haftrichter hat heute U-Haft für einen der beiden Festgenommenen angeordnet; der andere erhielt eine langjährige Bewährungsstrafe.

Um kurz nach 17 Uhr meldete sich der Ladendetektiv des Marktes bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade über Videokameras vier Männer dabei beobachte, wie sie eine größere Menge Waren in verdächtiger Weise im Außenbereich deponierten. Mutmaßlich würden die Waren zum Diebstahl bereitgelegt. Als Augenblicke später ein Streifenteam eintraf und sich der Gruppe näherte, ergriffen die Verdächtigen die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten eilten einem der Männer hinterher, der versuchte, über einen Zaun zu entkommen. Dabei verletzte er sich und ließ von seinem Fluchtversuch ab. Die Polizisten nahmen den 30-Jährigen daraufhin fest. Aufgrund seiner Verletzung brachte ihn später ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er über Nacht verblieb. Mitarbeiter des Baumarktes konnten zur gleichen Zeit einen zweiten, ebenfalls 30-jährigen Mann festhalten. Auch ihn nahm die Polizei fest.

Die übrigen beiden Verdächtigen entkamen aus dem Baumarkt. Laut Zeugenangaben soll draußen vor dem Gebäude eine dritte Person flüchtend gesehen worden sein, bei der es sich um ein fünftes Mitglied der Diebesbande gehandelt haben könnte. Allen drei Flüchtenden gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen die Flucht.

Ermittler der Kriminalpolizei führten die beiden festgenommenen 30-Jährigen am Folgetag einem Haftrichter vor. Er ordnete - dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgend - für einen von ihnen Untersuchungshaft an. Der andere erhielt wegen dieser Sache eine dreijährige Bewährungsstrafe und wurde wegen einer anderen Straftat jedoch in Haft genommen.

Hinsichtlich der drei flüchtigen Männer erbittet die Polizei Zeugenhinweise. Zu ihnen liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Der erste hat eine sportliche Statur, ist circa 1,90 Meter groß und trug eine helle Jacke und Jeans. Der zweite hatte eine rot-schwarz karierte Kopfbedeckung auf und war außerdem mit einer dunkelblauen Jacke und Bluejeans bekleidet. Person drei hat schwarze Haare und trug eine schwarze Hose, eine braune Weste, ein blaues Kapuzenshirt mit weißen Kordeln sowie weiße Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

