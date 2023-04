Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand mehrerer PKW in einer Tiefgarage

Mönchengladbach-Gladbach, 27.04.2023, 10:59 Uhr, Viersener Straße (ots)

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Leitstelle der Feuerwehr am heutigen Vormittag, die eine starke Rauchentwicklung aus einem Parkhaus auf der Viersener Straße meldeten. Laut einzelner Anrufer sollten sich auch noch Personen in dem Parkhaus befinden. Auf Grund der geschilderten Situation entsendete die Leitstelle zeitgleich fast 40 Einsatzkräfte an die Einsatzstelle. Beim ersten Eintreffen der Feuerwehr auf der Viersener Straße, drang dichter Rauch aus den Öffnungen des Parkhauses. Während drei Trupps mit Atemschutzgeräten den Brand im dritten Untergeschoss des Parkhauses bekämpften, suchten zwei weitere Trupps die Zugänge zum Parkhaus nach Personen ab. Der Brand der PKW wurde durch den massiven Löscheinsatz schnell unter Kontrolle gebracht und so ein struktureller Schaden am Parkhaus vermieden. Die zwei brennenden PKW in der Tiefgarage sind nahezu komplett ausgebrannt. Ein weiterer PKW wurde durch die Wärmestrahlung beschädigt. Zur Absicherung der Löschmaßnahmen wurde die Viersener Straße für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Logistik LKW aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

