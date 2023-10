Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Unfallflucht in Waldshuter Innenstadt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.10.2023 parkte eine 24-jährige Frau ihren Pkw Opel Mokka in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr in der Straße Im Wallgraben in Waldshut. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Opel Mokka in diesem Zeitraum durch eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw der Marke Audi angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden am Opel wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Ein unbekannter Zeuge beobachtete den Unfallhergang und hinterließ einen Zettel an der Windschutzscheibe der geschädigten 24-Jährigen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Person, die die Notiz hinterließ, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell