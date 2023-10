Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen Ortsteil Waldshut: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf dem Chilbiplatz

Freiburg (ots)

Schon am vergangenen Donnerstag, 12.10.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Chilbiplatz in Waldshut eine Unfallflucht. Ein 36-jähriger Autofahrer hatte seinen weißen Skoda Octavia in diesem Zeitraum auf dem Chilbiplatz geparkt. Am Abend stellte der Mann eine Beschädigung am Heck des Fahrzeugs fest. Nach bisherigem Kenntnisstand entstand der Schaden durch einen Streifvorgang mit einem anderen Fahrzeug, welches aber nicht mehr vor Ort war. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell