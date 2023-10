Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Technik überführt E-Scooterdieb

Kaiserslautern (ots)

Der Elektroroller wurde einem 36-jährigen Mann am Montagabend in Kaiserslautern entwendet. Er hatte jedoch an seinem Scooter einen Ortungschip angebracht, welcher das Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Neunkirchen aufspüren konnte. Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei im Saarland überprüft und der E-Scooter sowie ein möglicher Tatverdächtiger konnten ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cpe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell